POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Verkehrsunfallflucht durch überholenden Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - Ein Taxi ist am frühen Sonntagmorgen in Horb am Neckar offenbar zunächst gerufen und dann mutmaßlich gestohlen worden. Im Verdacht steht ein 26-Jähriger, der außerdem einen Unfall damit gebaut haben soll. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Taxi gegen 3:30 Uhr zu einer öffentlichen Grillhütte in Nordstetten gerufen worden. Als ...

