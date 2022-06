Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verdacht einer Raubstraftat - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Mutmaßlich von fünf Jugendlichen ist ein 52-Jähriger am frühen Dienstag in Nagold ausgeraubt worden.

Das spätere Opfer war Fahrgast im Bus von Herrenberg nach Nagold, in welchem sich ebenfalls fünf Jugendliche befunden haben sollen. Nachdem der 52-Jährige am Busbahnhof in Nagold ausstieg, sei er nach derzeitigem Kenntnisstand im nicht näher einzugrenzenden Zeitraum zwischen 0:45 Uhr und 2:20 Uhr von den Jugendlichen angegangen worden. Diese hätten ihm in der Folge gewaltsam Geldbörse und Mobiltelefon weggenommen. Bei der Auseinandersetzung stürzte der 52-Jährige zu Boden, woraufhin die bislang unbekannten Jugendlichen flüchteten. Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

