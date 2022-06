Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht Auto auf

Pforzheim (ots)

Eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Büchenbronn aus einem Fahrzeug entwendet.

Der Unbekannte brach in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 4:30 Uhr, die Beifahrertür an einem Mercedes auf, der in der Mittleren Stöckstraße geparkt abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine Geldbörse, in welcher sich unter anderem ein geringer Bargeldbetrag und Ausweispapiere des Geschädigten befanden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei.

Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell