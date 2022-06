Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Rücksichtslos überholt und Unfall verursacht - Polizei sucht orangefarbenen Lkw - Ergänzung der Pressemeldung vom 15.06.2022, 09.15 Uhr, nach unvollvollständiger Textübernahme

Mühlacker (ots)

Am Dienstagvormittag hat ein unbekannter Lkw-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 verursacht und war im Anschluss geflüchtet. Er hat einen Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro hinterlassen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein unbekannter Fahrer, gegen 09:20 Uhr, mit seinem orangefarbenen Lkw die B 10 von Mühlacker kommend in Richtung Illingen. Vor ihm befand sich ein Traktor. Zeitgleich waren eine Sattelzugmaschine, ein Mercedes mit Wohnanhänger (Gespann) und dahinter ein VW Caddy auf der Bundesstraße 10 in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Plötzlich scherte der gesuchte Lkw auf die Gegenfahrspur aus und überholte trotz Gegenverkehr. Nur durch das Abbremsen der Sattelzugmaschine konnte offenbar ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Aufgrund dieses Abbremsmanövers fuhr der VW Caddy auf das abbremsende Gespann auf. Am Caddy entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Sachschaden am Mercedes wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Wohnanhänger erlitt offensichtlich einen Totalschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro. Sowohl der VW Caddy als auch der Wohnanhänger mussten abgeschleppt werden.

Zum gesuchten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen orangefarbenen Lkw, ähnlich einem Lkw der Kanalreinigung, handeln soll. Weiterhin werden im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall der Lenker der abbremsenden Sattelzugmaschine sowie der Traktorfahrer gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

