POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Tierrettung der besonderen Art

Waldachtal (ots) - Einfach davongefahren ist am Mittwoch ein noch unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er in Waldachtal-Hörschweiler einen Mercedes-Benz A-Klasse beschädigt hatte. Der Mercedes war zwischen 4 und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schönaustraße geparkt, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug dagegen stieß. Ohne sich jedoch um den verursachten Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, ...

