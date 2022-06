Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Alpirsbach - Nach Brand in Asylbewerberheim: 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Alpirsbach (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.05.2022, 12:47 Uhr

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Alpirsbach am Sonntag befindet sich ein 36-jähriger Mann in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Er war bereits in der Brandnacht in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen worden, da er wegen anderer Delikte zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Tatverdächtige, ein Somalier, war zuletzt ohne festen Wohnsitz gewesen und hatte sich zuvor bei anderen Bewohnern in der Unterkunft aufgehalten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der 36-Jährige am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ und in Vollzug setzte. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

