Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher dringen in Bürokomplex ein

Mühlacker (ots)

In einen Bürokomplex eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mühlacker.

Die Täter hebelten zwei Türen des Anwesens in der Ziegeleistraße auf und verschafften sich so Zutritt in die jeweiligen Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell