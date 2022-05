Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfallflucht -Polizei sucht Zeugen -

Horb am Neckar (ots)

Einfach davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer, nachdem er an einem geparkten Fahrzeug einen nicht unerheblichen Schaden verursacht hatte.

Zwischen Samstagmittag 14:00 Uhr und Montagabend 19:15 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer den in der Hohenbergstraße geparkten VW Golf eines 23-Jährigen. Ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen, fuhr der Unbekannte einfach davon. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Zeugen sowie Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursachenden machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb am Neckar, unter 07451 96-0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

