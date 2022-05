Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizisten möchten für Ruhe sorgen und werden angegriffen

Freudenstadt (ots)

Eine Kneipenbesitzerin und einige Gäste gingen am frühen Samstagmorgen auf mehrere Ordnungshüter los. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin unter anderem durch Tritte leicht verletzt.

Nach bisherigem Sachstand erreichte das Polizeirevier Freudenstadt, gegen 02:40 Uhr, eine Beschwerde über einen zu hohen Lärmpegel, der von einer Gaststätte in der Straßburger Straße ausginge. Bei der Kontaktaufnahme mit der Gaststättenbetreiberin, die sich vor der Kneipe aufhielt, war diese augenscheinlich alkoholisiert, unkooperativ und verweigerte ihre Personalien. Die 39-Jährige war der Meinung, dass es sich bei den eingesetzten Polizeibeamten nicht um echte Polizisten handeln würde und akzeptierte auch nicht den vorgezeigten Dienstausweis. Daraufhin zog sich die Wirtin in die Gaststätte zurück, wo sich mehrere Gäste mit ihr solidarisierten, provokant auftraten und versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt begannen manche Gäste auch damit, die polizeiliche Maßnahme zu filmen. Als weitere Polizeibeamte unterstützend hinzugekommen waren, wurde die 39-Jährige erneut angesprochen, woraufhin sie jedoch eine Polizistin zurückstieß. Die offenbar alkoholisierte Wirtin verhielt sich derart aggressiv, dass ihr Handschließen angelegt werden sollten, wogegen sie sich zur Wehr setzte. Unter anderem griff sie nach der Dienstwaffe der Polizistin, welche sie zuvor körperlich angegangen hatte. Die 39-Jährige versuchte zunächst das Holster zu öffnen, was ihr letztlich nicht gelang. Im Anschluss griff sie trotz angelegter Handschließen nach dem Einsatzstock der Beamtin. Sie konnte ihm aber nicht habhaft werden. Noch im Dienstfahrzeug trat die Frau dann in die Richtung zweier Polizistinnen, wobei sie eine Beamtin mehrfach in der Magengegend traf. Im Rahmen der Widerstandshandlungen der Wirtin griff ein 62-jähriger Mann einer Polizistin an die Schulter, woraufhin er zurückgestoßen wurde und zu Fall kam. Eine ärztliche Untersuchung lehnte er ab. Stattdessen versuchte er mittels seiner Gehhilfe auf die Beamten einzuschlagen, was letztlich ebenfalls unterbunden werden konnte. Darüber hinaus versuchten zwei weitere Personen die Beamten an der Gewahrsamnahme der Wirtin zu hindern und diese aus den Festhaltegriffen zu befreien. Kurz vor 05:00 Uhr kehrte wieder Ruhe ein: Die 39-jährige Gaststättenbetreiberin war mangels anderweitiger Bleibe in Gewahrsam genommen worden, die Gaststätte war geräumt und geschlossen worden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell