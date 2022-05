Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Vorfahrt missachtet: Radfahrer schwer verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

Nach der Kollision eines Pkw mit einem Fahrrad ist der 55-jährige Radfahrer mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mit derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 19 Jahre alte Frau, gegen 11:25 Uhr, mit ihrem Daimler vom Heuwasen kommend an die Landesstraße 404 heran und beabsichtigte, nach links in Richtung Bösingen abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von links auf der L 404 fahrenden, bevorrechtigten Rennradfahrer und es kam zum verletzungsträchtigen Zusammenstoß. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zeitweise voll gesperrt.

Sabine Maag, Pressestelle

