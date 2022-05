POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Zeugen gesucht

Tiefenbronn/Neuhausen (ots) - Noch unbekannte Diebe haben im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag zwei Kapellen in Tiefenbronn und Neuhausen heimgesucht. Bei der Kapelle in der Tiefenbronner Straße in Mühlhausen verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere. Danach brachen die Diebe ...

mehr