POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - "Wählen Sie die 1" - Mögliche neuartige Betrugsmasche am Telefon

Einen verdächtigen Anruf hat am Donnerstagmorgen eine Frau aus dem Stadtgebiet Pforzheim erhalten.

Bei dem Anruf, welcher mutmaßlich mit österreichischer Länderkennung getätigt wurde, könnte es sich um eine Betrugsmasche handeln, die im hiesigen Raum noch nicht hinlänglich bekannt ist. Nach Mitteilung der Pforzheimer Bürgerin meldete sich gegen 10 Uhr eine weibliche, englischsprachige Frau telefonisch bei ihr und forderte die Angerufene dazu auf, die Taste "1" an ihrem Telefon zu drücken. Für die Angerufene war es offensichtlich, dass sie keine persönliche Gesprächspartnerin am Telefon hatte, sondern dass die Stimme der Anruferin vom Band kam. Die Angerufene erkannte den möglichen Betrugsversuch, legte auf und meldete sich bei der Polizei.

Ähnlich wie bei den sogenannten "Phishing"-Fällen, bei welchen durch gefälschte E-Mails, auf dem Postweg oder am Telefon Internetbetrüger versuchen an PIN oder TAN und Passwörter zu kommen, besteht bei dieser Variante die Möglichkeit, dass nach Drücken der Taste "1" durch den Angerufenen das Gespräch auf eine kostenverursachende Rufnummer weitergeleitet wird oder im Verlauf des weiteren Telefonats durch Betrüger versucht wird, an sensible Daten des Angerufenen zu kommen.

Den Trick mit der Taste "1" wenden Täter auch bei betrügerischen Gewinnversprechen, angeblich laufenden Strafverfahren oder ähnlichem an. Das Ziel der Betrüger ist, finanziellen Gewinn zu machen.

Hinweise der Polizei:

Geben Sie deshalb - insbesondere am Telefon - auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Folgen Sie in den betreffenden Fällen niemals der Aufforderung, zum Beispiel die Taste "1" an Ihrem Telefon zu drücken.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie einfach auf.

