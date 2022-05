POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Fahndungserfolg: Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Exhibitionisten fest

Waldachtal (ots) - Unbekannte haben sich am Dienstagvormittag Zugang zu einem Wohnanwesen in Waldachtal-Vesperweiler verschafft. Nach bisherigen Erkenntnisse drangen der oder die bislang unbekannten Täter am Dienstag in der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 11:25 Uhr über die rückwärtige Seite in das Haus ein. Dort öffneten sie einen Tresor und entwendeten Bargeld mit ...

