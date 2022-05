Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrskontrolle: Autofahrer unter alkoholischer Beeinflussung

Pforzheim (ots)

Am Montagabend ist ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto alkoholisiert in der Pforzheimer Nordstadt unterwegs gewesen und hierbei durch Polizeibeamte kontrolliert worden.

Der Fahrer eines Nissan wurde am Montag, kurz vor 19 Uhr, in der Hallelallee in einer Kontrollstelle durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord überprüft. Die Beamten nahmen während der Kontrolle des 42-Jährigen Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Dem Nissan-Fahrer musste daraufhin zwecks Beweissicherung von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein des Autofahrers wurde einbehalten und er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

Allgemeiner Hinweis bezüglich der Teilnahme am Straßenverkehr: Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Wer betrunken Auto fährt gefährdet nicht nur sich selbst, sondern im besonderen Maße auch andere. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,1 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 11,7fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Michael Wenz, Pressestelle

