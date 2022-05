POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs -jedoch ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Keltern (ots) - Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen am Fahrbahnrand in Keltern-Dietlingen abgestellten Pferdeanhänger entwendet. Der Anhänger war im Bereich der Straße Schlattenseil abgestellt. Die Unbekannten überwanden zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 8 Uhr den Diebstahlsschutz am Anhänger und stahlen in der Folge den Pkw-Anhänger der Marke Nancy Cheval. Es entstand ein Schaden ...

mehr