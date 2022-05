Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

In die Räume einer Gaststätte haben sich noch unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Pforzheimer Innenstadt gewaltsam Zugang verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher am Donnerstag, kurz vor 4 Uhr eine Tür auf und drangen so in die Gaststätte ein. In den Räumlichkeiten der Gaststätte im Bereich Am Waisenhauplatz wurden Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Höhe der Schadenssumme liegt im vierstelligen Bereich. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf Täter, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

