Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflucht - Zeugin gesucht

Pforzheim (ots)

Eine Autofahrerin suchen die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht als Zeugin.

Die Fahrerin eines Opel Combo war am Mittwoch, gegen 7:45 Uhr, in der Pforzheimer Parkstraße unterwegs, als deren Angaben zufolge der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Polo von der Gymnasiumstraße aus auf die Parkstraße einbog. Die gesuchte Zeugin, welche zu diesem Zeitpunkt mit einem silbernen oder grauen Stadtgeländewagen ebenfalls die Parkstraße entlangfuhr, soll deshalb abbremsen haben müssen. In der Folge soll der Polofahrer den Opel gestreift, an diesem nach ersten Schätzungen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht haben und danach einfach weitergefahren sein.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet die unbekannte Zeugin in dem Stadtgeländewagen, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell