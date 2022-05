Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbrecher stiehlt Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Bezug zur Pressemitteilung vom 02.05.2022, 16:09 Uhr

Tiefenbronn (ots)

In eine Einliegerwohnung im Ortsteil Lehningen ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 7 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise in eine Einliegerwohnung in der Bühlstraße in Lehningen. Aus der Wohnung entwendete der Täter Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Ob die Tat in Zusammenhang mit einem Einbruch in der Nacht vom 2. Mai in Lehningen steht, bei welchem der mutmaßliche Täter durch die Polizei festgenommen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Calw führt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

