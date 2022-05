Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte beschädigen Anzeigentafel - Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. Mai eine Geschwindigkeitsanzeigentafel in der Gemeinde Wilferdingen beschädigt.

Die Unbekannten wirkten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam, auf nicht näher bekannte Weise, auf die elektronische Anzeigentafel ein, so dass diese nun nicht mehr funktionsfähig ist. Die Anzeigentafel ist in der Tempo-30-Zone in der Kinzigstraße angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf zirka 2.000 Euro. Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

