POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Tiefenbronn (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen in Tiefenbronn-Lehningen einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 37-jährige Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schauinslandstraße ...

mehr