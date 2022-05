Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Anzeige wegen Unfallflucht - Autofahrer muss Gegenverkehr ausweichen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht in Pforzheim ermittelt nun das Polizeirevier Pforzheim-Süd.

Laut derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer eines BMW am Freitagmorgen, gegen 6:30 Uhr, auf der Wurmberger Straße in Richtung Wurmberg unterwegs, als ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegenfuhr. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens soll dabei so weit links gefahren sein, dass der BMW-Fahrer nach rechts ausweichen musste und in der Folge gegen die Schutzplanke stieß. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es wohl nicht. Der Unbekannte soll danach einfach weitergefahren sein. An dem BMW entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten schwarzen Kleinwagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

