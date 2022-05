POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - 13-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nagold (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Haus in Hochdorf ein. In der Zeit zwischen Samstag, 30.04.2022, gegen Mitternacht, und Sonntag, 01.05.2022, 07:30 Uhr, hebelte die Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das in der Straße "Oberer Steuchling" gelegene Gebäude. Offenbar wurde sowohl das Erd - als auch ...

mehr