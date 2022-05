Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Drei Schwerverletzte nach Trunkenheitsfahrt

Altensteig (ots)

Am frühen Montagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall in Altensteig sowohl der Fahrer des Verursacherfahrzeugs als auch die beiden Insassen eines entgegenkommenden Pkw schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 39-jährige Fahrer eines Skoda, gegen 01:40 Uhr, die Bahnhofstraße in Altensteig in ortsauswärtige Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Zunächst fuhr er über die dortige Grünfläche, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und stieß im Kreisverkehr im Bereich der Nagolder Straße mit einem Seat zusammen, in welchem sich eine 33-Jährige Frau sowie ein 35-jähriger Mann befanden. Ein Atemalkoholvortest ergab beim 39-Jährigen einen Wert von rund 2,3 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bis auf weiteres ist es dem 39-Jährigen untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen und er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

