Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nagold (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Haus in Hochdorf ein.

In der Zeit zwischen Samstag, 30.04.2022, gegen Mitternacht, und Sonntag, 01.05.2022, 07:30 Uhr, hebelte die Täterschaft ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das in der Straße "Oberer Steuchling" gelegene Gebäude. Offenbar wurde sowohl das Erd - als auch das Obergeschoss durchsucht. Letztlich entwendeten die Unbekannten etwas Bargeld und zwei Uhren. Die genaue Höhe des Diebesguts ist unter anderem Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

