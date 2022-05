POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Pforzheim (ots) - Mehrere Fahrzeuge hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Pforzheimer Nordstadt zerkratzt. Insgesamt zehn PKWs zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 10 Uhr, mittels eines unbekannten Gegenstands. Die Fahrzeuge waren entlang der Güterstraße und Rudolfstraße ordnungsgemäß ...

