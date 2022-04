POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Pkw überschlägt sich: Eine Schwerverletzte und Sachschaden

Altensteig (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Altensteig eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen Donnerstag, 22:15 Uhr und Freitag, 4:30 Uhr, eine Tür an einem Anwesen in der Hohenbergstraße auf und gelangten so in das Haus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchsuchten sie die Räume und entwendeten Wertsachen im Wert von mehreren tausend ...

