Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher erbeuten Schmuck

Nagold (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Nagolder Stadtteil Hochdorf haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag Schmuck gestohlen.

Die bislang unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, in dem Wohngebiet im Südwesten des Stadtteils durch Aufhebeln einer Tür in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

