Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - 34-Jähriger nach Verfolgungsfahrt in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer, der am Dienstagabend in Pforzheim versucht hatte, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten und dabei einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht hat, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Einer Streife war der Autofahrer in seinem Ford gegen 19 Uhr in der Karlsruher Straße aufgefallen, da er während der Fahrt offensichtlich sein Mobiltelefon benutzte und dieses dabei in der Hand hielt. Als die Beamten den 34-Jährigen kontrollieren wollten, gab letzterer Gas und versuchte mit höchstmöglicher Geschwindigkeit zu flüchten. Dabei durchquerte der Autofahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unter anderem zweimal ein vielbesuchtes Parkhaus, überholte einen vor ihm fahrenden Pkw über den Gehweg und fuhr in einer Tempo-30-Zone mit einer Geschwindigkeit von über 90 km/h, bevor er auf der Wallbergallee sogar eine Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h erreichte. Die Flucht endete jedoch bei der Kreuzung Kurze Steig/Kelterstraße, wo der Fordfahrer mit unverminderter Geschwindigkeit über eine rote Ampel fuhr. Er kollidierte in der Folge mit einem anderen Auto, dessen Fahrerin bei grüner Ampel hatte ordnungsgemäß die Kreuzung überqueren wollen. Nach dem Unfall versuchte der 34-Jährige offenbar weiter zu flüchten und setzte seinen Wagen zurück. Dabei stieß er dann noch gegen den Streifenwagen, den die Beamten hinter seinem Fahrzeug positioniert hatten und seine Flucht war zu Ende. Die Einsatzkräfte nahmen ihn umgehend fest.

Durch den Unfall erlitten nach derzeitigem Stand die Fahrerin des anderen Autos sowie ihr Mitfahrer leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fordfahrer selbst sowie seine 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Nach seiner Behandlung im Krankenhaus unternahm der 34-Jährige zu Fuß einen weiteren Fluchtversuch, den die Einsatzkräfte jedoch rasch beendeten und ihn umgehend wieder aufgriffen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die am Ford angebrachten Kennzeichen gestohlen sind. Außerdem ist der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der 34-Jährige wegen des dringenden Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs und des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Mann mit kosovarischer Staatsbürgerschaft befindet sich seither in Untersuchungshaft, sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet Personen, die durch die Fahrweise des 34-Jährigen möglicherweise behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell