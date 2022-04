Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Anzeige wegen Unfallflucht - Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots)

Nach einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht in Baiersbronn ermittelt nun das Polizeirevier Freudenstadt.

Laut derzeitigem Erkenntnissen war der Fahrer eines Sprinters am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, in der Häslergasse unterwegs, als ihm ein silberner Renault Megane entgegenfuhr. Der unbekannte Fahrer des Renault soll dabei so weit links gefahren sein, dass der Sprinterfahrer nach rechts ausweichen musste und gegen die Böschung neben der Fahrbahn stieß. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es wohl nicht. Der Unbekannte soll mit seinem Renault, von dem kein Kennzeichen bekannt ist, in der Folge weitergefahren sein. An dem Sprinter entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

