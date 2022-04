Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Zwei Jungen von Fahrrad gestoßen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Keltern (ots)

Am Freitagabend ging ein unbekannter Mann zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren auf dem Radweg zwischen Ellmendingen und Dietlingen körperlich an.

Zunächst war der Mann den beiden Jungen, kurz vor 21:00 Uhr, im Bereich des Sportplatzes in Ellmendingen aufgefallen. Nach dem Fußballtraining spielten die Jungen noch alleine weiter, als der Unbekannte eine Flasche in Richtung der beiden warf und sie beleidigte. Daraufhin traten die Jungen mit ihren Fahrrädern den Heimweg an. Auf dem Radweg in Richtung Dietlingen wurden der 14-Jährige und der 15-Jährige dann von demselben Mann von ihren Rädern gestoßen, so dass sie zu Boden fielen und sich jeweils leichte Verletzungen zuzogen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er hatte eine etwas korpulentere Figur und rund war rund 175 cm groß, das Alter wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt. Der Tatverdächtige trug einen Kapuzenpullover und hatte einen Rucksack bei sich.

Offenbar hielt sich auf dem Sportplatz zur Tatzeit auch eine Gruppe mehrerer Mädchen auf. Weiterhin hatten die Jungen auf dem Klettergerüst am nahegelegenen Spielplatz eine weitere Person bemerkt. Möglicherweise haben diese Zeugen auch den Mann oder seine Tathandlungen beobachten können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell