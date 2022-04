POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Pkw prallt gegen Baum, ein Schwer-/ und ein Leichtverletzter

Nagold (ots) - Einen Schaden in Höhe von 1500 EUR verursacht, und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, hat sich am Donnerstag gegen 19:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Theodor-Heuss-Straße. Der Besitzer eines blauen Pkw Mazda musste einen Schaden am vorderen linken Kotflügel feststellen, als er um 20.00 Uhr zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte. Zeugen der Unfallflucht ...

