Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nagold (ots)

Einen Schaden in Höhe von 1500 EUR verursacht, und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, hat sich am Donnerstag gegen 19:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Theodor-Heuss-Straße. Der Besitzer eines blauen Pkw Mazda musste einen Schaden am vorderen linken Kotflügel feststellen, als er um 20.00 Uhr zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 0745293050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell