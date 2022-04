Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs

Pforzheim (ots)

In Schlangenlinien und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, war am Freitag um 23.50 Uhr ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat Punto auf der B10 von Mühlacker in Richtung Pforzheim unterwegs. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizei zunächst den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnten den Fahrer des gesuchten Pkw Fiat daraufhin in der Zeppelinstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Da es in dem Fahrzeug nach Marihuana roch, mussten die Beamten den Pkw und die beiden Fahrzeuginsassen durchsuchen. Hierbei fanden sie keine Betäubungsmittel auf, stellten jedoch fest, dass der 24-jährige Beifahrer des Pkw ein verbotenes Messer in der Hosentasche mitführte. Gegen beide Fahrzeuginsassen leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren ein.

