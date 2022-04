Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ermittlungen nach Anzeige wegen eines Verkehrsunfalls

Pforzheim (ots)

Ermittlungen eingeleitet hat die Verkehrspolizeiinspektion nach der Anzeige eines Verkehrsunfalls, bei dem offensichtlich zwei Personen verletzt worden waren.

Wie der Polizei am Donnerstag von der Mutter eines Jungen mitgeteilt wurde, sei es am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in Pforzheim-Dillweißenstein zu einem Unfall gekommen. Dabei sei ihr Sohn mit seinem Fahrrad vom Parkplatz bei einem Kinderhort aus auf den Uferweg eingefahren, woraufhin er mit einem unbekannten Mann zusammengestoßen sei, der den Uferweg entlangradelte. In der Folge soll die Mutter, die den Vorfall mitbekommen hatte, nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Radfahrer die Örtlichkeit zusammen mit ihrem Sohn verlassen haben, um ihn im Krankenhaus versorgen zu lassen. Ein Datenaustausch zum Zwecke der Unfallregulierung fand zwischen den Beteiligten offenbar nicht statt. Das Kind wurde durch den Unfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt, auch der bislang unbekannte Fahrradfahrer soll verletzt worden sein.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird beschrieben als ein etwa 50 Jahre alter, 1,75 bis 1,85 Meter großer, schlanker Mann mit schmalem Gesicht und hellem Hauttyp, jedoch mit gebräunter Haut. Er soll Radsportkleidung und einen Fahrradhelm getragen sowie Hochdeutsch gesprochen haben. Außerdem soll er ein gepflegtes Erscheinungsbild haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet den unbekannten Fahrradfahrer sowie auch Zeugen, die von dem Geschehen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den gesuchten Radfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

