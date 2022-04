Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Fußgängerin von Fahrradfahrer erfasst

Bad Liebenzell (ots)

Von einem unbekannten Fahrradfahrer erfasst und verletzt worden ist eine Fußgängerin am Donnerstagmorgen bei Bad Liebenzell.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Fußgängerin gegen 10:40 Uhr auf dem Fußgänger- und Radweg von Ernstmühl in Richtung Bad Liebenzell unterwegs, als sie kurz vor Bad Liebenzell von dem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer erfasst wurde. Die Fußgängerin stürzte und erlitt Verletzungen. Der Fahrradfahrer vergewisserte sich hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Frau und begleitete sie nach Hause, seine für die Unfallregulierung erforderlichen Daten hinterließ er jedoch nicht. Die Fußgängerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der unbekannte Fahrradfahrer wird beschrieben als ein sportlich wirkender Mann mittleren Alters. Er soll ein dunkelfarbenes Mountainbike gefahren und hierbei einen Helm getragen haben.

Das Polizeirevier Calw bittet den unbekannten Fahrradfahrer sowie auch Zeugen, die von dem Geschehen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den gesuchten Radfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

