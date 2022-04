POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Baucontainer aufgehebelt - Unbekannte entwenden Baumaschinen

Calw (ots) - Wie sich am Dienstagnachmittag das Auffahren eines Fiat-Fahrers auf das Fahrrad eines Radfahrers in Hirsau zugetragen hat, ermittelt derzeit das Polizeirevier Calw. Nach derzeitigem Stand befuhr der Radfahrer am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, einen in der Calwer Straße / Ecke Uhlandstraße befindlichen ...

mehr