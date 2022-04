POL-Pforzheim: (CW) Calw - Gefährdung eines Radfahrers an einem Fußgängerüberweg - Polizei sucht den Fahrer eines Mercedes als Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim Nach dem Brand eines Wohnhauses am 29. März in Horb-Talheim ist am Dienstag vergangener Woche die 72-jährige Frau in einem Krankenhaus ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Der 38 Jahre alte ...

mehr