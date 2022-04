Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach mutmaßlicher Brandstiftung in Talheim: 72-jährige Frau erliegt ihren Verletzungen - Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 29.03.2022 und vom 02.04.2022 -

Horb am Neckar (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach dem Brand eines Wohnhauses am 29. März in Horb-Talheim ist am Dienstag vergangener Woche die 72-jährige Frau in einem Krankenhaus ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Der 38 Jahre alte Sohn der Verstorbenen, welcher ebenfalls schwere Verletzungen erlitten hatte, befindet sich weiterhin in einer Klinik.

Das Feuer war nach derzeitigem Ermittlungsstand im Obergeschoss des Einfamilienhauses in der Birkenstraße ausgebrochen. Bereits frühzeitig hatte sich der Verdacht der Brandstiftung gegen einen ebenfalls 38-Jährigen gerichtet, den Einsatzkräfte in der Folge festnahmen. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Er hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt zu den genaueren Umständen der Geschehnisse dauern an.

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Polizeihauptkommissar

