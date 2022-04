Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Mehrere Verletzte: Unfall mit sieben Fahrzeugen auf der Autobahn

Niefern-Öschelbronn (ots)

Sechs verletzte Personen und ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit sieben Fahrzeugen, der sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A 8 bei Niefern-Öschelbronn ereignet hat.

Der 25-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 15 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er offenbar an einem Stauende zu spät reagierte und auf ein davorstehendes Auto auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in der Folge derart nach vorne gedrückt, dass es vier weitere, davorstehende Fahrzeuge aufeinander aufschob. Infolge des Unfalls erlitten sechs Personen, darunter zwei Kinder und vier Erwachsene, nach derzeitigem Stand jeweils leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt hatten sich 13 Personen in den unfallbeteiligten Fahrzeugen befunden. Nachdem der Unfall bereits passiert war, fuhr noch ein siebtes Fahrzeug auf den Kleintransporter auf. Weitere Personen wurden dabei jedoch nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 100.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle war ein Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Karlsruhe während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Die Staulänge beträgt derzeit noch rund 7,5 von ursprünglich 10 Kilometern.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell