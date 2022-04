Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallbeteiligter muss Führerschein abgeben

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat der Beteiligte eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagabend in Pforzheim.

Ein 45-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 22 Uhr im Kreisverkehr an der Hachelallee unterwegs, als auf sein Auto ein VW auffuhr, bei dem ein 18-Jähriger am Steuer saß. Der VW-Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuell bekanntem Stand blieb er, genauso wie auch der Fahrer des Hyundai, letztlich jedoch unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 45-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein mit ihm daraufhin durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis. Der Hyundai-Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

