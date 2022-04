Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Dieb bricht Auto auf

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein Auto aufgebrochen hat ein noch unbekannter Dieb von Sonntag- auf Montagnachmittag in Niefern.

Der Täter schlug eine Scheibe an dem in der Straße "Am Enzberg" abgestellten Fahrzeug ein und entwendete daraus mehrere Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell