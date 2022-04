Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Positiver Drogentest: Anzeige gegen 31-jährigen Autofahrer

Keltern (ots)

Wegen eines positiven Drogenvortests erwartet einen 31-jährigen Opelfahrer in Keltern nun eine Anzeige.

Der 31-Jährige war mit seinem Auto am Montagabend in der Hauptstraße in Keltern-Weiler unterwegs, als ihn Beamte des Polizeireviers Neuenbürg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte bei ihm Anzeichen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein in der Folge mit dem 31-Jährigen durchgeführter Drogenvortest verlief sodann auch positiv auf Cannabis. Der Opelfahrer musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Außerdem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und es erwartet ihn nun eine Anzeige.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell