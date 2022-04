Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Pkw aufgebrochen und Handtasche entwendet

Illingen (ots)

Ein unbekannter Täter hatte es am Sonntagabend auf Diebesgut in einem am Parkplatz Waldfriedhof abgestellten Fahrzeug abgesehen.

Der VW war gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Gründelbacher Straße abgestellt worden. Als die Fahrerin etwa gegen 19:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie die eingeschlagene Glasscheibe und ihre fehlende Handtasche. Der Sachschaden wird mit rund 250 Euro beziffert.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Reisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

