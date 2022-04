Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis

PF) Keltern

Pforzheim

Remchingen - Polizeibilanz: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer am Wochenende aus dem Verkehr gezogen

Pforzheim (ots)

Über das Osterwochenende wurden in Pforzheim und im Enzkreis unter anderem vier Fahrzeugführer kontrolliert, welche absolut fahruntüchtig waren

Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein eines 75 Jahre alten Mannes, welcher zuvor in Keltern, im Bereich der Angelstraße, mit rund 1,4 Promille in sein Fahrzeug gestiegen und davongefahren war. Des Weiteren musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Offenbar besitzt der Fahrer eines BMW bereits seit geraumer Zeit keine Fahrerlaubnis mehr, was nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein wird.

Bei einer Verkehrskontrolle in Pforzheim, in der Deimlingstraße / Östliche Karl-Friedrich-Straße, am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin eines Toyota wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sie musste eine Blutprobe abgeben.

Ein 32-Jähriger wurde am Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr, im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle in Keltern, in der Östlichen Friedrichstraße, angehalten. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bemerkten die Beamten eine Alkoholisierung des Mannes. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Auch er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Am Montagmorgen zogen Polizeibeamte, gegen 3:30 Uhr, in Remchingen, einen 20-Jährigen aus dem Verkehr. Mit über 1,8 Promille war der junge BMW-Fahrer absolut fahruntüchtig. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde einbehalten. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die vier Kontrollierten müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

