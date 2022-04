Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Eutingen im Gäu (ots)

Mit dem Rettungshubschrauber ist am Sonntagmorgen ein 35 Jahre alter Mann in ein Krankenhaus geflogen worden, nachdem er zuvor ohne Fremdeinwirkung mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 360 bei Weitingen gestürzt war.

Der Kraftradfahrer befuhr gegen 11:15 Uhr die Landesstraße von Eutingen im Gäu - Weitingen in Richtung der Eyachkreuzung als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in eine Leitplanke schlitterte und in einem Hang liegen blieb. Dort konnte er geborgen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

