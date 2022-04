Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Raub in der Innenstadt: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Raub, der sich am Freitagmorgen in der Pforzheimer Innenstadt ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine Frau gegen 5:30 Uhr zu Fuß am Schloßberg unterwegs, als sie von dem noch Unbekannten angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf griff der Täter nach ihrer Tasche und dem an einer Trageschnur mitgeführten Mobiltelefon. Obwohl die Frau noch zu verhindern versuchte, dass der Angreifer ihr die Gegenstände wegreißt, gelang letzterem dies dann doch. Zuvor hatte der Unbekannte die Geschädigte rückwärtsgestoßen und sie auch geschlagen. Danach flüchtete der Angreifer in Richtung Schloßpark und im Anschluss wohl in die Nordstadt.

Der Täter wird beschrieben als ein etwa 40 Jahre alter, rund 1,70 bis 1,75 Meter großer, dunkelhäutiger Mann von normaler Statur. Er soll eine graue Joggingjacke mit Kapuze und eine blaue Jeanshose angehabt haben. Weiterhin soll er auf Deutsch mit afrikanischem Akzent gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

