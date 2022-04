POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Scheibe eingeschlagen: Diebe dringen in Firmengebäude ein

Oberreichenbach-Würzbach (ots) - In einer Gewerbehalle in der Calwer Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand, der einen Gesamtschaden von rund 520.000 Euro verursachte. Kurz vor 16:30 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Bereich der Halle festgestellt, in dem Altbatterien gelagert wurden. Durch das ausgebrochene Feuer wurde nicht nur die ...

mehr