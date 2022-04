Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach-Würzbach - Brand in einer Gewerbehalle

Oberreichenbach-Würzbach (ots)

In einer Gewerbehalle in der Calwer Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand, der einen Gesamtschaden von rund 520.000 Euro verursachte. Kurz vor 16:30 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Bereich der Halle festgestellt, in dem Altbatterien gelagert wurden. Durch das ausgebrochene Feuer wurde nicht nur die Gewerbehalle selbst, sondern auch eine angrenzende Waschanlage beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig ablöschen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache hat das Polizeirevier Calw übernommen. Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

