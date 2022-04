Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald: Krafträder kollidieren - drei schwerverletzte Personen

Seewald-Besenfeld (ots)

Am Freitag kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4774 zwischen Seewald-Besenfeld und Schorrental. Die 21-jährige Lenkerin eines Kraftrads Kawasaki befuhr die Strecke Richtung Schorrental und kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in der dortigen scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kraftrad KTM. Dessen 50-jähriger Lenker, seine ebenfalls 50-jährige Sozia wurden wie die Unfallverursacherin durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurden mittels Rettungshubschraubern in Kliniken verbracht. Der Sachschaden an beiden Motorrädern beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

Zur Versorgung der Verletzten waren neben einem Notarzteinsatzfahrzeug zwei Rettungswagen und drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße war für knapp eineinhalb Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Freudenstadt hat die Sachbearbeitung übernommen.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell