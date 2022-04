Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn der B 35 ab und überschlägt sich

Maulbronn (ots)

Am Donnerstag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei Maulbronn: Die 61-jährige Lenkerin eines Audi A3 befuhr die B 35 aus Richtung Knittlingen kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Zwischen den Anschlussstellen Maulbronn-West und Schmie geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit den Reifen der rechten Fahrzeugseite in das geschotterte Bankett, zog wieder nach links zurück auf die Fahrbahn und geriet mit ihrem Pkw ins Schleudern. Hierbei geriet das Fahrzeug erneut nach rechts und fuhr auf eine dort beginnende bzw. ansteigende Schutzplanke auf. Der Pkw wurde in der Folge regelrecht auf eine abschüssige Wiese katapultiert, überschlug sich dort und kam letztlich auf der Seite liegend an einem Holzstapel zum Stillstand. Die alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeuglenkerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 35 für über eine Stunde komplett gesperrt werden. Neben insgesamt vier Polizeistreifen waren Kräfte der örtlichen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

